Santa Rita da Cascia, supplica e benedizione delle rose 22 maggio in diretta tv

Oggi, 22 maggio, a Cascia i festeggiamenti in onore di Santa Rita entreranno nel vivo e in tanti potranno seguire la lunga giornata dedicata all’Avvocata dei casi disperati.

Alle 10:30, in diretta su Tv2000 (canale 28), sarà officiato dal viale del santuario il Solenne Pontificale presieduto dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Marcello Semeraro, seguito dalla supplica e dalla benedizione delle rose (12:20).

La benedizione delle rose, saranno inviate anche al Presidente della Repubblica ed al Premier

Al termine della messa la tradizionale benedizione delle rose in onore di Santa Rita da Cascia (11:30, diretta TV2000). Saranno benedette 45 rose, che saranno poi inviate al Presidente della Repubblica Italiana (1 rosa), al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (1 rosa), ai Presidenti delle Regioni d’Italia (20 rose), al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale (1 rosa), ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali (16 rose).

Una rosa, inoltre, viene consegnata al Sindaco di Cascia, mentre le ultime 5 rose, che rappresentano simbolicamente i cinque continenti, saranno inviate a Papa Francesco, come custode del popolo cristiano nel mondo. La benedizione, in modo eccezionale, varrà anche per i devoti che da casa alzeranno al cielo le loro rose.

Per le 12:00 è prevista la Supplica a Santa Rita con la preghiera di affidamento e ringraziamento che chiude la Messa Solenne.



Santa Rita da Cascia, dove vedere in diretta tv la Supplica e la benedizione delle rose

Si potrà seguire in diretta, minuto per minuto, la lunga giornata dedicata a Santa Rita da Cascia sia in diretta tv che in streaming. Nello specifico sarà possibile vedere la cerimonia religiosa in diretta su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre e 157 del satellite, a partire dalle 10:30. Il collegamento in diretta si chiuderà con la benedizione delle rose. (sarà possibile seguire l’evento in streaming collegandosi al portale di Tv2000). Inoltre sarà trasmesso in diretta dalle 19:00 sull’emittente controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana la Celebrazione Eucaristica di ringraziamento per i Benefattori e per i Casciani, presieduta da Padre Luciano De Michieli, Rettore della Basilica di Santa Rita.

La lunga maratona dedicata su Tv 2000 e sul canale YouTube Santa Rita da Cascia Agostiniana

Inoltre sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube Santa Rita da Cascia Agostiniana che dedicherà una lunga diretta alla solenne cerimonia (clicca qui per vedere) a partire dalle 10:00.

La giornata proseguirà con la celebrazione eucaristica per i benefattori del Santuario che sarà celebrata alle 17:00. Al termine, la Benedizione delle Rose, verrà eccezionalmente replicata per chi non ha potuto seguirla in mattinata.