Supplica Madonna di Pompei 8 maggio in diretta tv e streaming: dove seguirla

Torna in presenza l’8 maggio la Supplica per la Madonna di Pompei, uno degli eventi più attesi dai fedeli che quest’anno coincide con il giorno della Festa della Mamma. Il santuario sarà meta di tanti pellegrini che arriveranno da ogni dove dopo essere stati costretti dalla pandemia a rinunciare all’atteso appuntamento che si celebra anche la prima domenica di ottobre.

Supplica Madonna di Pompei 8 maggio, diretta tv e streaming su Canale 21 dalle 10:15

Per chi non potrà essere a Pompei c’è la possibilità di seguire la Supplica in diretta televisiva sull’emittente campana Canale 21 (Canale 12 del digitale terrestre) che prevede anche la diretta streaming su www.canale21.it. Il collegamento inizierà alle ore 10:15. Il commento dell’evento è affidato a Peppe Iannicelli on gli interventi di Antonio Salamandra.

La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana con l’Arcivescovo di Pompei Monsignor Tommaso Caputo e gli altri vescovi della Campania..

Nel mese di maggio le preghiere dal Santuario di Pompei in diretta su Tv2000

La preghiera alla regina del rosario fu composta dal beato Bartolo Longo, fondatore del santuario. Inoltre, attraverso la pagina Facebook del Santuario, è stato reso noto che a maggio, mese dedicato alla Madonna, Tv2000 trasmetterà le Messe e le preghiere dal Santuario di Pompei. Dal lunedì al sabato ore 6:30, la preghiera del “Buongiorno a Maria”. Ogni giorno ore 7, 8:30 e 19:00 appuntamento con le Messe.