Poliziotto accusato di aver ucciso l’ex e il partner a Sydney: morto il conduttore televisivo Jesse Baird

Un agente di polizia australiano è accusato di duplice omicidio per aver ucciso il suo ex fidanzato. Beau Lamarre è stato arrestato in Australia dai suoi colleghi per la morte del giovane presentatore televisivo, Jesse Baird, 26 anni e del suo compagno, Luke Davies, un assistente di volo di 29 anni, scomparsi lunedì 19 gennaio da Sydney.

Svolta nella scomparsa di Jesse Baird e Luke Davies, arrestato l’agente Beau Lamarre

La coppia è stata vista l’ultima volta a casa di Baird , nel sobborgo di Paddington, a est di Sydney. Durante una minuziosa perquisizione a casa del sospettato, sono stati raccolti gli elementi per formulare l’accusa nei confronti di Lamarre, che si era consegnato alla polizia per collaborare, mentre continuano le ricerche dei corpi. I sospetti che i due fossero stati uccisi sono emersi mercoledì, quando oggetti appartenuti a entrambi sono stati trovati in un cassonetto a Cronulla; la polizia è così giunta a ispezionare una casa che presentava macchie del sangue di Baird.

Lamarre gestiva un sito web di celebrità, Australian Reporter che è stato disattivato nel 2016. Nei video pubblicati online, lo si può vedere intervistare celebrità tra cui Russell Crowe; sui social circolano foto che ritraggono l’agente con altre personalità come Selena Gomez e Miley Cyrus.

Nel 2014 il poliziotto era stato invitato nel backstage di Lady Gaga dopo aver lanciato un bigliettino durante il concerto

Nel 2014, quando era adolescente, Lamarre era a un concerto di Lady Gaga a Sydney quando lanciava un biglietto sul palco in cui si dichiarava gay. Successivamente è stato invitato nel backstage dal cantante, secondo quanto riferito all’epoca dai giornali locali.

Lamarre ha anche colpito con il taser un uomo a distanza ravvicinata durante un arresto nel 2020, un incidente che è stato filmato e successivamente è diventato virale online, rendendolo riconoscibile. Per questa vicenda l’agente è stato prosciolto dall’accusa.