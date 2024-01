Pasta Rummo, Briatore: ‘In Italia succedono cose incredibili’, Nappi: ‘Boom di vendite’

Flavio Briatore scende in campo a sostegno della pasta Rummo dopo l’appello al boicottaggio dopo la visita del vice premier Salvini allo stabilimento.

Flavio Briatore sul boicottaggio social alla pasta Rummo: ‘Disfattisti e rancorosi’

“In Italia succedono cose incredibili, il Ministro Salvini ha visitato il fantastico stabilimento Rummo ed è partito il boicottaggio sui social. Incredibile. A casa mia si usa pasta Rummo, nei nostri ristoranti usiamo pasta Rummo, mandiamo a quel paese i disfattisti e i rancorosi, compriamo la pasta”. Nel frattempo si sarebbe registrato, secondo alcuni media, un boom di vendite della pasta Rummo.

“Fortunatamente gli italiani e i campani sanno riconoscere le eccellenze dei nostri territori, nonostante il vile tentativo degli odiatori seriali di boicottare il Pastificio Rummo di Benevento” – – ha riferito Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Severino Nappi: ‘La campagna di odio si è trasformata in un’ondata di solidarietà’

“La campagna di odio e profondamente antidemocratica imbastita dalla sinistra dopo la visita del vicepremier Matteo Salvini allo stabilimento sannita, si è trasformata in un’ondata di solidarietà e vicinanza per l’azienda e per i suoi lavoratori – ai quali rinnoviamo il nostro sostegno – certificate anche dal boom di vendite di uno dei prodotti alimentari di punta e orgoglio del made in Italy nel mondo”.

L’ex Ministro Toninelli punta l’indice contro contro il patron di Rummo– “Se fai entrare Salvini nel tuo stabilimento, poi non puoi lamentarti se la gente ti boicotta, perché conosciamo bene che tipo di personaggio è”.