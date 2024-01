Uomini e Donne, Mario Cusitore fa un gesto inaspettato per Ida, Ernesto va via

Gesto a sorpresa di Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, durante la puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne. Il corteggiatore si è inserito in una discussione ed ha mostrato un tatuaggio alla tronista. Subito dopo uno dei tre pretendenti ha deciso di fare un passo indietro.

Uomini e Donne 24 gennaio: Ernesto e Sergio discutono dopo le esterne di Ida, interviene Mario

Con Ida e Mario al centro dello studio, Ernesto Russo è intervenuto per manifestare le sue perplessità su Sergio dopo aver visto l’esterna. “Non stiamo litigando tra noi” – ha detto il corteggiatore sottolineando che l’esasperazione fa male in tutto. Cusitore li ha interrotti: “Devo vedere che litigano loro, non sto qua per loro ma per te” – ha sottolineato rivolgendosi alla tronista per poi chiederle in napoletano. “Che capa tieni. Voglio sapere che pensi, ti sono mancato”.

Mario Cusitore ha tatuato il nome di Ida sul braccio: ‘É vero, non è finto’

Ida Platano ha ammesso di averlo pensato e gli è mancato. A questo punto Mario ha spiazzato la tronista: “Tu che metti in discussione ogni cosa che faccio. Dici che non ti arriva niente, io il tuo nome ce l’ho scritto qua ed è vero ,non è finto“. Il 44enne napoletano le ha mostrato di aver tatuato il suo nome, Ida, sul braccio.

Un gesto che ha spiazzato la tronista con il corteggiatore che ha preso per mano la siciliana mentre Maria De Filippi ha fatto partire la musica. I due si sono teneramente abbracciati prima di ballare. Subito dopo Ernesto Russo ha riferito di non sentire più lo stesso trasporto che lo spinge a non andare avanti nel corteggiamento.

La decisione di Mario di tatuarsi il nome di Ida ha inevitabilmente scatenato un dibattito social tra i fan di Uomini e Donne. Per molti è una scelta prematura. Per altri il feeling è evidente e Ida Platano ha già fatto una sua scelta.