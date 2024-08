Pilota precipita in un burrone col fuoristrada a Scanno: Luca Persiani aveva fatto scendere amica per fare manovra

É stato recuperato la mattina del 20 agosto da volontari e forze dell’ordine il corpo senza vita del 40enne Luca Persiani, precipitato nella notte in un burrone sul monte Genzana, nel sentiero che collega il piano delle cinque miglie con Frattura, frazione di Scanno (L’Aquila). La vittima era originario di Albano Laziale, noto pilota di Formula 3000.

Dalla prima ricostruzione degli inquirenti si è appreso che il 40enne, accortosi del sentiero particolarmente impervio, avrebbe fatto scendere dall’abitacolo la giovane, per effettuare la manovra. Poi è precipitato nel burrone per seicento metri. È stata la ventenne ad allertare i soccorsi che, nel giro di due ore, sono arrivati sul posto e hanno estratto il corpo senza vita dell’uomo. La donna è ancora sotto shock per quanto accaduto. Volontari e forze dell’ordine hanno raggiunto il sentiero non senza difficoltà vista la nebbia e il maltempo. Le operazioni di recupero sono ancora in corso

Luca Persiani ha gareggiato in serie come International Formula Master e Eurocup Formula Renault 2.0. Dopo l’escursione sul Genzana, dove si era recato per godersi il tramonto, sarebbe dovuto ripartire per gli Stati Uniti dove lavorava. Le operazioni di recupero, visto il maltempo, si sono concluse solo diverse ore dopo l’incidente. l mezzo che è precipitato per seicento metri in un burrone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, (L’Aquila) che stanno conducendo le indagini.