Scende dal pullman e viene travolta da un’auto a San Benedetto Po: morta la 15enne Giorgia Coraini

Era appena scesa dal pullman che la stava riportando a casa da scuola quando ha attraversato la strada ed è stata investita da un’auto. Giorgia Coraini, studentessa 15enne che abitava a poca distanza, è morta dopo un’agonia di alcune ore all’ospedale di Parma dove era stata trasportata in eliambulanza, in un disperato tentativo di salvarle la vita.

L’incidente è successo nel primo pomeriggio di martedì 12 ottobre a Villa Garibaldi, frazione di San Benedetto Po (Mantova), dove la vittima risiedeva con la famiglia. Quando, infatti, i soccorritori sono arrivati ​​sul luogo dell’incidente la ragazzina era in arresto cardiaco. Subito sono scattate le procedure di emergenza con le pratiche di rianimazione che, ad un certo punto, hanno fatto sì che il cuore ripartisse. Il battito era flebile ma quanto bastava per accendere la speranza e consentire il trasporto di Giorgia in ospedale per tentare di salvarle la vita.

Purtroppo, dopo un paio d’ore dall’arrivo al Maggiore di Parma il suo cuore ha cessato di battere per sempre sprofondando nella disperazione i genitori accorsi subito al suo capezzale. L’incidente si è verificato poco dopo le 14:00, quando il pullman era arrivato alla fermata, proveniente da Mantova, che si trova all’incrocio tra la ex statale Virgiliana, che porta Ferrara, e la via interna della frazione. La ragazzina, che frequentava la seconda classe in un istituto professionale del capoluogo, è scesa e ha cominciato ad attraversare la ex statale, sempre molto trafficata, per raggiungere la sua abitazione che si trova dall’altro lato della strada. Ad un certo punto, giunta al centro della carreggiata, è stata travolta da un’auto che proveniva dalla direzione opposta del pullman.

Al volante c’era una 26enne di Porto Mantovano che nell’incidente non ha riportato ferite ma che, sotto shock, è stata poi trasportata all’ospedale di Pieve di Coriano. Probabilmente l’automobilista si è accorta solo all’ultimo momento di Giorgia Coraini, scesa dalla porta posteriore che dava sul ciglio della strada dove non c’era una visuale ottima, e l’ha centrata in pieno. L’impatto è stato tremendo tanto che la quindicenne è stata sbalzata nella scarpata che si trova dall’altra parte della strada, con un volo di alcuni metri che non le ha lasciato scampo. I tentativi di farle riprendere il battito sono durati a lungo e hanno avuto esito positivo, quel tanto da consentire il suo trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente poco dopo è arrivato anche il sindaco di San Benedetto Po, Roberto Lasagna, che ha incontrato i residenti della frazione molto colpiti per quanto successo ad una ragazzina che tutti conoscevano ea cui tutti volevano bene. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente accaduto in un tratto rettilineo dove vige il limite dei 70 chilometri all’ora. Sotto choc i familiari della vittima. Il padre, Cristian, è un tecnico manutentore alla Piusi di Suzzara mentre la madre, Benedetta Grossi, è un insegnante di scuola materna nel Modenese. La sorellina frequenta la quinta elementare in paese.