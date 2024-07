Schianto mortale sulla Pescantina, auto contro camion della nettezza urbana: due morti

Sono due persone residenti in provincia di Verona, un 25enne di Colognola ai Colli e una donna di 45 anni di S. Pietro in Cariano, le vittime dell’incidente avvenuto 6:30 di sabato 27 luglio in via Ospedaletto, lungo la Statale 12 del Brennero, a Pescantina.

Terribile impatto sulla Statale 12 del Brennero, morti 45enne di San Pietro in Cariano e per il 25enne di Colognola ai Colli

Secondo quanto precisato dai carabinieri del luogo, intervenuti assieme ai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda, l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un camion della nettezza urbana – non con un Tir, come inizialmente appreso – forse per un sorpasso azzardato. Il mezzo pesante è finito fuori strada, con il conducente leggermente ferito. La Statale al momento risulta ancora chiusa al traffico.

Due morti nel terribile schianto tra auto e camion della nettezza urbana

Per il 25enne di Colognola ai Colli e per la 45enne di San Pietro in Cariano non c’è stato nulla da fare. La terza persona è stata portata all’ospedale Negrar in codice verde. I corpi delle vittime erano rimasti incastrati all’interno della Ford Ka completamente distrutta sono stati i recuperati dai vigili del fuoco. Il 25enne era alla guida dell’auto. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la dinamica dello scontro da parte dei carabinieri di Pescantina e la sezione radiomobile dei carabinieri di Peschiera del Garda.