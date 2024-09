Schianto sull’A30, Solofra piange Nicola Cucciniello: lo straziante ricordo del papà

Un incidente mortale si è verificato nella notte (intorno alle 2:30) tra venerdì 6 e sabato 7 settembre sull’autostrada A30, nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, in direzione Salerno. Nell’impatto mortale è morto Nicola Cucciniello, 30 anni di Solofra, in provincia di Avellino.

Scontro tra camion e auto a Castel San Giorgio: il 30enne Nicola Cucciniello non ce l’ha fatta, feriti i due amici

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un’auto. Ad avere la peggio i tre giovani che si trovavano nella vettura. Gli altri due occupanti dell’auto sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate, non sarebbero gravi. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord, impegnati nella ricostruzione della dinamica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco oltre al personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Intorno alle 8 è stato riaperto il tratto compreso tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione Salerno precedentemente chiuso per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.

L’auto a bordo della quale viaggiava Nicola Cucciniello

Il papà su Facebook: ‘Un ragazzo dal grande cuore’, il cordoglio del sindaco di Solofra

“Questa notte in un tragico incidente è venuto a mancare il nostro amato figlio Nicola, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti. Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia. Ciao Nicola, sarai per sempre nei nostri cuori” – ha scritto Michele Edda Cucciniello, papà della vittima.

“Dopo aver cenato erano andati a ballare. Dopo aver passato in serenità e allegria si è verificato quest’incidente. Sono ragazzi che conosco. Sono famiglie checonosco. Nicola è figlio di una famiglia amica, una famiglia di artigiani e commercianti. Non ci sono parole. Nella città si avverte fortemente questa disgrazia. Il ragazzo frequentava anche un centro a Marello ed anche quest’associazione è rimasta colpita da questa disgrazia. Speriamo che gli altri due ragazzi possano superare quest’incidente con serenità e in buona salute” – ha riferito Nicola Moretti, sindaco di Solofra.