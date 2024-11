Scontro tra auto e moto da cross a Praia a Mare: muore la 18enne Francesca Riente

La 18enne Francesca Riente ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sul Tirreno cosentino intorno alle 19:30, lungo la strada statale 18 nel Comune di Praia a Mare, in località Foresta.

Incidente mortale sulla statale 18, Francesca Riente viaggiava in sella a una moto da cross

La giovane vittima era a bordo di una motocicletta da cross. Nel sinistro, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, risultano coinvolte anche due automobili, una Bmw e una Ford Puma. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, proveniente dal vicino distaccamento di Scalea, per la messa in sicurezza del sito e dei veicoli. La statale è rimasta chiusa al transito e la circolazione è stata deviata su strade secondarie. Sul posto anche la polizia stradale e personale Anas per gli adempimenti di loro competenza.

Dolore e incredulità a Tortora

Francesca Riente era nata a Lagonegro ma risiedeva a Tortora. Messaggi di cordoglio sia dal sindaco del comune di residenza che dall’Amministrazione comunale di Praia a Mare. “L’Amministrazione Comunale di stringe attorno alla Famiglia Riente. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore per una perdita così rilevante ed innaturale. Per la giornata di domani saranno sospese le pubbliche manifestazioni e le riunioni indette che saranno rimandate a data da destinarsi”.