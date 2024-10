Serena Vicari muore dopo essere stata punta dai calabroni in casa a San Zeno di Montagna

Stava effettuando le pulizie nella sua abitazione di San Zeno di Montagna, in provincia di Verona, quando è stata punta dai calabroni. La 54enne Serena Vicari è morta per per shock anafilattico nel giro di pochi minuti nonostante il marito avesse fatto scattare immediatamente i soccorsi.

La 54enne Serena Vicari stava effettuando le pulizie in casa quando è stata punta dai calabroni

L’episodio si è verificato intorno alle 13:30 di giovedì 3 ottobre mentre la donna si trovava al primo piano della casa in località Le Tese. La donna si è resa conto di essere stata punta ad una coscia ed una gamba ed ha avvisato il marito, Lorenzo Zanolli, che si trovava al piano terra. In casa c’erano anche i figli Luca (30 anni) ed Emanuele (20 anni). Serena Vicari ha tranquillizzato il partner sostenendo di avere solo un leggero mal di testa.

Subito dopo è entrata in bagno dove è stata trovata priva di sensi dal marito pochi minuti dopo. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trovato la 54enne in arresto cardio-circolatorio. Dopo aver tentato invano di rianimarla non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Fatale alla donna di San Zeno di Montagna lo shock anafilattico provocato dalla puntura dei calabroni.

Trovata priva di sensi dal marito: il decesso per shock anafilattico, in 500 ai funerali a San Zeno di Montagna

Devastato il figlio Luca Zanolli che ha spiegato che la madre non aveva mai avuto problemi di allergia. “Non ci sono stati episodi particolari che lasciassero presupporre che mamma potesse accusare reazioni simili alle punture di calabroni” – ha riferito a L’Arena di Verona.

Serena Vicari era molto conosciuta a San Zeno con la donna che spesso aiutava le famiglie nelle pulizie. I funerali sono stati celebrati sabato 5 ottobre nelle chiesa parrocchiale. Presenti oltre 500 persone. In tanti sono stati costretti a rimanere sul sagrato per l’elevato numero di partecipanti.