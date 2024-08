Sharon Verzeni, Moussa Sangare canta ‘Scusa, forse è troppo tardi’: la levata di scudi sul web (VIDEO)

Moussa Sangare, il 31enne accusato dell’omicidio volontario premeditato di Sharon

Moussa Sangare, il 31enne accusato dell'omicidio volontario premeditato di Sharon Verzeni, ha avuto diverse collaborazioni con alcuni rapper. Con il rapper Izi, pseudonimo di Diego Germini, ha collaborato nella canzone 'Scusa', cantando la parte del ritornello.

“Scusa se non riesco mai a cambiare/E non ho soldi per portarti al mare/Scusa se non sono quello che volevi te/Ma non so lasciarti andare/Scusa se la mia vita è scritta male/E sbaglio sempre sul finale/Ancora scusa, scusa, scusa/Forse è troppo tardi, ma ti chiedo scusa”, le parole rappate da Sangare.

Le scuse non bastano per quello che hai fatto”. “Levate la canzone e la visibilità a sto malato”. “Chi avrebbe immaginato che questa canzone sarebbe diventata la colonna sonora di un crimine“. “Grande Moses ti seguo da quando non uccidevi le donne”.

E ancora, “Ci pensate che per tanti anni molti abbiamo urlato un ritornello di quello che si è rivelato un assassino? Non so se riuscirò ad ascoltarla come prima”. “Chissà se non volesse dire qualcosa, con questo feat nella canzone “.

Sono alcuni dei commenti che si stanno moltiplicando su YouTube sotto il video di Izi dal titolo 'Scusa' in cui canta Moussa Sangare. Nel video il giovane è accreditato con il nome di Moses Sangare. Il brano ha ottenuto oltre 14.620.264 milioni di visualizzazioni.

Verzeni . Nel video il giovane è accreditato con il nome di Moses Sangare. Il brano ha ottenuto oltre 14.620.264 milioni di visualizzazioni.