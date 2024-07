Stintino, trovata morta Carla Visentin: era in vacanza con marito e figli

É stata ritrovata priva di vita, intorno alle 12:00 di sabato 20 luglio, Carla Bastarolo Visentin, la donna di 73 anni, originaria di Loreggia, in Veneto, scomparsa da domenica 14 luglio a Stintino, da un residence turistico nella zona di Cala Lupo, nel nord Sardegna.

Carla Bastarolo Visentin era scomparsa domenica 14 luglio dal residence di Cala Lupo

Il cadavere è stato rinvenuto in un anfratto tra gli scogli, grazie a un drone utilizzato dai carabinieri e recuperato dai Cacciatori di Sardegna con l’ausilio delle unità cinofile. Da giorni le forze dell’ordine e la Protezione civile, anche con l’ausilio di motovedette e sommozzatori, erano impegnati nelle ricerche dell’anziana, da venerdì estese anche alla zona di Capo Falcone e alla costa ovest.

Per accedere sul luogo del rinvenimento di Carla Bastarolo Visentin si è ricorso all’uso della motosega per tagliare rami e arbusti, tra ginepri e fitta vegetazione. Le cause del decesso saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli inquirenti. La 73enne era in vacanza a Stintino con mariti e figli.