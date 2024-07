Strage a Bushey, uccide moglie e figlie di commentatore BBC con una balestra e fugge: spunta video

Tre donne, di 25, 28 e 61 anni, sono state uccise con una balestra martedì 9 luglio nella cittadina di Bushey nell‘Hertfordshire, una contea inglese a nord di Londra. Si tratta della moglie e delle due figlie del commentatore sportivo John Hunt della della BBC Five Live.

In fuga il 26enne Kyle Clifford, che era fidanzato con una delle sorelle. Nelle immagini di una telecamere della zona si vede l’uomo mentre lascia la scena del crimine. Il filmato è diventato immediatamente virale sui social. Secondo il responsabile della polizia locale si è trattato di un “terribile” triplice omicidio “mirato” visto che si tratta di appartenenti alla stessa famiglia.

Nella caccia all’uomo avviata subito dopo il delitto sono coinvolti agenti armati e squadre di ricerca specializzate che stanno operando fra la contea inglese e il sobborgo londinese di Enfield, dove risiede Clifford. La neo ministra dell’Interno Yvette Cooper ha definito sul suo profilo di X “scioccante” l’uccisione delle tre donne, aggiungendo di essere costantemente informata sulle indagini.

Il movente è passionale, il 26enne non accettava la fine della relazione con Louise Hunt

Con il passare delle ha preso corpo la pista di una feroce violenza contro le donne da parte di “un ex fidanzato” respinto dietro il triplice femminicidio avvenuto in una proprietà privata dell’Hertfordshire, in una zona residenziale verde non lontana da Londra. Secondo il Daily Mail, Clifford era stato in passato “il boyfriend di Louise” e avrebbe compiuto questa strage familiare in preda a deliranti sentimenti di vendetta, dopo essere penetrato ieri sera nella residenza degli Hunt – un cottage del valore stimato di circa 800.000 sterline – armato di tutto punto.