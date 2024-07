Strage di Erba, no al processo revisione per Olindo e Rosa: Azozuz Marzouk non ci sta

Non ci sarà un nuovo processo a Brescia per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba che causò quattro morti, tra cui un bambino di due anni, l’11 dicembre del 2006.

Strage di Erba, la Corte di Appello di Brescia non ha accolto la richiesta di revisione del processo dei legali di Olindo e Rosa

I giudici della Corte d’appello di Brescia hanno infatti dichiarato inammissibili le richieste di revisione della sentenza presentate dai coniugi e dal sostituto pg di Milano Bruno Tarfusser. Olindo Romano e Rosa Bazzi stanno scontando la sentenza di ergastolo per la strage di Erba.

"Siamo soddisfatti dalla decisione della Corte d'appello. Fin dall'inizio, man mano che studiavamo gli atti, ci siamo accorti della non valenza delle prove" – ha detto il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli, commentando la decisione della corte di appello di Brescia.

”È stata emessa una sentenza, leggeremo le motivazioni e ricorreremo in Cassazione” – ha riferito Fabio Schembri, uno dei difensori di Olindo, dopo che la corte di Brescia ha respinto la richiesta di revisione del processo. “Vorremmo che le vittime potessero riposare in pace e confidiamo che oggi sia finito questo rimestare le stesse carte, perché di prove nuove non ce ne sono. Ho sentito i miei clienti, Beppe e Pietro erano insieme, e la parola che li rappresenta è ‘sollievo’, ora possono cercare di girare pagina. Noi avevamo fiducia, non avevamo paura della verità, non avevamo dubbi” – ha affermato Massimo Campa, legale dei fratelli Castagna.

Azozuz Marzouk: ‘Non sono stati loro, gli assassini sono ancora in giro’

“Sono deluso, non sono stati loro. Gli assassini sono ancora in giro”. A dirlo Azozuz Marzouk, padre e marito di due delle quattro vittime della strage di Erba dopo la decisone della Corte di dichiarare inammissibili le istanze di revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo. “Non chiede scusa ai fratelli Castagna?” – gli è stato chiesto “Non li conosco” – ha risposto Marzouk.