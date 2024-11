Terremoto Molise 9 novembre, scossa di magnitudo 4 a Montecilfone: notte di paura

Un terremoto di magnitudo 4 è stato registrato sabato 9 novembre, ore 1:51, nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli. Ne dà notizia la Sala Sismica INGV-Roma. L’ipocentro è stato localizzato a circa 18 km di profondità.

Il terremoto è stato avvertito dai residenti in provincia di Campobasso, gente in strada

La scossa è stata avvertita da numerosi residenti come testimoniano i numerosi commenti su X. “Che botta ragazzi” – ha riferito un utente mentre in tanti hanno raccontato la loro notte insonne e di essere sobbalzati dal letto al momento del terremoto. C’è anche chi è sceso in strada. Numerose le telefonate al 115. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni dell’Abruzzo.

Nelle menti di tanti molisani è ancora vivo il ricordo del sisma del 16 agosto 2018 di magnitudo 5.2 con epicentro localizzato sempre nella zona di Montecilfone. La macchina della Protezione civile è stata immediatamente attivata per monitorare eventuali situazioni di criticità sul territorio. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Scosse di assestamento di magnitudo inferiore a 2 sono state registrate alle ore 1:56 e alle ore 1:57 con epicentro Larino (Campobasso).