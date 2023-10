Tony Colombo e Tina Rispoli arrestati, dalle discusse nozze al blitz contro il clan Di Lauro

Tra gli arrestati nell’operazione anti-camorra dei carabinieri che all’alba di martedì 17 ottobre hanno eseguito 27 misure cautelari vi sono anche il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini del Ros, dei carabinieri del comando provinciale di Napoli e della Dda. Il clan Di Lauro investiva anche in società di abbigliamento e creava brand, insieme con il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, come quello denominato “Corleone“. Anche la bevanda energetica “9 mm” (il cu nome richiama al calibro delle pistole), come il marchio d’abbigliamento ammiccante al mondo della criminalità organizzata, sarebbe riconducibile al clan fondato da Paolo Di Lauro, detto “ciruzzo o’ milionario”.

Anche il contrabbando di sigarette dall’est, in particolare dalla Bulgaria e dall’Ucraina, faceva parte del “core business” degli indagati. Inoltre gli inquirenti contestano a Tony Colombo e Tina Rispoli di aver finanziato il clan Di Lauro con una somma complessiva di 500mila euro per l’acquisito dei materiali e dei macchinari necessari all ‘allestimento di una fabbrica di sigarette, che è stata sequestrata.

Sono ricordati per un contestatissimo matrimonio celebrato nel Maschio Angioino di Napoli nel marzo 2019 il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso in un agguato scattato il 23 agosto del 2012 mentre sul lungomare di Terracina.

Le nozze vennero festeggiate in maniera pomposa dopo un fastoso corteo nuziale con tanto di carrozza bianca trainata da cavalli, che aveva letteralmente bloccato il traffico lungo corso Secondigliano. L’ingresso degli sposi venne salutato da uno squillo di trombe suonate anche a cinque ispettori della Polizia Penitenziaria che vennero identificazioni – grazie a numerosi video che circolarono sul web postati dagli invitati – sospesi e poi licenziati. Non solista.

Il matrimonio tra il cantante e la Rispoli, fu preceduto da un addio al nubilato in piazza del Plebiscito, protrattosi fino a tarda ora. E anche su questo evento scattarono le indagini coordinate dalla Procura.