Travolto da una porta di calcetto durante la lezione di tennis a Giaveno: grave ragazzino di 10 anni

È ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Torino un bambino di 10 anni colpito la sera di lunedì 29 ottobre alla testa da una porta di calcetto mentre si trovava all’Asd Tennis di via Carducci, un centro sportivo di Giaveno, nel torinese.

Il bambino si sarebbe appeso alla porta di calcetto che non era fissata al suolo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri che stanno effettuando i rilievi, il ragazzino che stava seguendo un corso di tennis, si sarebbe appeso alla porta di calcetto che gli è caduta addosso colpendolo alla testa. La struttura viene fissata al suolo solo quando viene utilizzata per partite ed allenamenti. Forse non se ne è reso conto.

Uno degli istruttori, un 24enne tirocinante all’Università, è intervenuto immediatamente posizionando il bambino di lato per evitare che soffocasse come previsto nelle manovre di primo soccorso.

Il ragazzino è stato soccorso da un istruttore e poi trasportato in elicottero in ospedale

Nel frattempo sono arrivati i soccorsi e i genitori con il ragazzino che è stato elitrasportato in ospedale dove è ricoverato in rianimazione per un grave trauma cranico. La struttura in cui si è verificato l’incidente è stata posta sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti dei militari per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto non ci sono telecamere per ricostruire l’incidente. Una prima segnalazione su quanto è successo è stata inoltrata alla procura.