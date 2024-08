Valerio Bianchi torna in Italia, il 22enne in coma dopo l’incidente a Zante

Il rientro in Italia di Valerio Bianchi è previsto nella serata di mercoledì 7 agosto, con un’aeroambulanza. Lo ha reso noto la Farnesina sottolineando che l’ambasciata d’Italia ad Atene, in stretto raccordo con l’Unità per la Tutela degli Italiani all’Estero della Farnesina, segue il caso di Valerio Bianchi con la massima attenzione, sin dalla prima segnalazione del suo incidente, avvenuto a Zante lo scorso 2 agosto, e del successivo trasferimento in aeroambulanza presso una struttura ospedaliera ad Atene. Il libera al volo è stato dato dopo l’autorizzazione dei medici greci che lo hanno preso in carico.

Valerio Bianchi, autorizzato il rientro in Italia per il 22enne di Marino

Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha così potuto firmare autorizzazione per il rientro del 22enne di Marino. Domenica 4 agosto la madre di Valerio, Ilaria De Paolis, aveva pubblicato un lungo post su Facebook in cui ricostruiva la vicenda sottolineava di aver inviato una Pec all’ambasciata italiana ad Atene a al capo dello Stato per avere aiuto.

“Dall’Olimpo dell’Italia mi hanno negato la possibilità di un aiuto per il trasporto sanitario: troppo burocrazia troppi cavilli troppo grave ma non troppo…l’unica cosa che ho ottenuto è una lista di ditte private con preventivi che variano dalla vendita di un rene a quello di un fegato. Chiedo condivisone da parte di tutti affinché questo mio appello arrivi a chi potrà attivare questo trasporto sanitario governativo”.

Lo sfogo della mamma su Facebook, ora si attende l’ok dei medici greci

Nell’incidente, ricorda la madre, Valerio ha riportato un trauma cranico con pneumoencefalo e un trauma maxillofacciale. Ora respira artificialmente, è intubato e in coma indotto. La situazione sembrerebbe essersi sbloccata il giorno successivo, il 5 agosto, visto che sempre su Facebook Ilaria de Paolis scriveva: “grazie a tutti coloro che si sono attivati per noi anche solo con un pensiero….Valerio può tornare in Italia…entro fine settimana”