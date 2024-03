Vannacci a DiMartedì su Mussolini: ‘Uno statista, un uomo di stato come Stalin’

“Mussolini è uno statista: non lo giudico, non le rispondo, non voglio dare giudizi su un politico e un periodo storico. Lo ha già giudicato la storia, io rispondo che è uno statista. Ci sono tantissimi libri di storia non avete bisogno del mio giudizio”. Così il generale Roberto Vannacci, incalzato dalle domande di Carlo Calenda ad esprimere un giudizio politico su Benito Mussolini, si schermisce alla trasmissione di Floris DiMartedì su La7.

“Il mio giudizio lo tengo per me. Non lo voglio esprimere il giudizio, è stato già espresso. Mussolini come Stalin è un uomo di stato e mi limito a questa constatazione“. Dopo aver ribadito, parlando dell’atleta Paola Egonu, che gli italiani “hanno per la stragrande maggioranza tratti caucasici” – il generale non ha ancora voluto sciogliere la riserva su una sua candidatura alle europee.

Ne ha approfittato il leader di Azione: “Mi auguro che lei non si candidi” alle Europee “con Salvini perché Salvini è una persona che nel Parlamento europeo ha detto ‘io darei indietro due Mattarella, cioè il nostro presidente della Repubblica, per mezzo Putin” – ha rimarcato Calenda.

Sulla possibile candidatura: ‘Sono molto corteggiato, forse Calenda conosce più di me il mio futuro’

“L’idea “che un generale che giura con la sua Costituzione, che riconosce nel presidente della Repubblica anche il capo delle forze armate” – si candidi con una persona che può dire una cosa del genere, a me dispiacerebbe per lei, per quello che ha fatto nella sua vita”. “Sono molto corteggiato. Ma Calenda probabilmente conosce più di me il mio futuro” – la replica di Vannacci.