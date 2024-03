Sylvie Lubamba con Vannacci: ‘Non abbiamo lineamenti da italiano’, lui: ‘Egonu capirebbe’

Sylvie Lubamba, ex modella e showgirl di origini congolesi, ha partecipato al talk con il generale Roberto Vannacci, protagonista a Milano di un confronto con il pubblico. ”Sono venuta qui a suo sostegno – ha detto Lubamba prendendo la parola dal pubblico -. Molti della mia etnia si sono sentiti offesi, anche mia madre. Io sono d’accordo con lei, se dice che non abbiamo gli stessi lineamenti di un italiano è vero”.

Roberto Vannacci si è soffermato anche sulla querela di Paola Egonu. ”Chiederle scusa? Perché dovrei? Io con la signora Egonu posso parlare in qualsiasi momento perché se ci parlassimo ci capiremmo e capirebbe, che non c’è nessuna espressione offensiva in quello che ho detto” – ha detto il generale a margine di un talk a Milano in merito alla querela della pallavolista a seguito delle sue affermazioni contenute nel libro ‘Il mondo al contrario’.

”Io rivendico quello che ho detto nella maniera più assoluta – ha ribadito. Perché esaltare le differenze vuol dire vivere in un mondo più ricco. Io Paola Egonu la abbraccerei”. Poi ha raccontato di essere stato al gay pride. ”Nel 2006-2007 mi fermai a Piazza San Giovanni a Roma con una mia amica, andammo a vederlo. Era estate e non ero in uniforme” – ha riferito il generale Vannacci. ”Il genoma dall’omosessualità non è ancora stato trovato’. Interpellato sul razzismo, ha detto di essere ”contrario” e che ”la parola ‘razza’ esiste nella Costituzione”.