Magda De Martino trionfa a Miss TX Italia: ‘Dobbiamo lottare per la parità di genere’

Alla sua collezione extra lusso di fasce Magda De Martino aggiunge anche quella di Miss TX Italia. Un riconoscimento che arriva a distanza di un anno e mezzo dal titolo di Miss Trans Europa Cinema conquistata al Rose & Crown di San Sebastiano al Vesuvio.

La prima edizione di Miss TX Italia è andata in scena all’Auditorium Porta del Parco, a Napoli, con la brillante organizzazione di Stefania Zambrano, icona del movimento LGBTQi italiano. La serata è stata presentata da Paola Puglia ed ha visto la partecipazione di numerosi ospiti. Tra i mattatori dell’evento il Francesco Nozzolino, volto di Avanti un altro, che ha calamitato l’attenzione del pubblico con la sua coinvolgente simpatia.

Magda De Martino l’ha spuntata su una concorrenza agguerrita conquistando l’ambita fascia di Miss Tx Italia. Sul podio Jennifer Taurino, terza classificata mentre Pamela Renzi ha centrato il secondo gradino del podio. La fascia di Miss Eleganza è andata a Jennifer Taurino mentre Marika De Martino ha conquistato quella di Miss Web.

Chi è Magda De Martino

Attivista Lgbt, Magda De Martino è originaria di Torre Annunziata ed ha vissuto a lungo a Milano prima di rientrare a Napoli nel 2019. Ha vissuto anni difficile e delicati per via del difficile rapporto con la famiglia che l’ha discriminata invece di sostenerla dagli attacchi omofobi e dai bulli. Una grande ferita che ha segnato a lungo il suo cammino ma che non ha scalfito il suo orgoglio. Coraggio e intraprendenza l’hanno portata a lavorare in Mediaset come truccatrice e a togliersi tante altre soddisfazioni.

Sophia Loren è la sua fonte di ispirazione. In questi anni è stato fondamentale, come ha riferito più volte, il supporto di Stefania Zambrano. “Un’amica prima di tutto. Nei momenti più difficile della mia vita c’è sempre stata”. Dopo l’incoronazione Magda non ha nascosto emozione e incredulità per la fascia di Miss TX Italia.

“Porterò questa corona nel migliore dei modi, dobbiamo lottare per la parità di genere, per eliminare del tutto le discriminazioni, bisogna far capire alla politica che è necessario per noi avere un lavoro altrimenti la prostituzione e la promiscuità non finiranno mai” – ha spiegato la napoletana. “Mi farò portavoce di tutti i nostri bisogni e mi batterò con forza e determinazione”.