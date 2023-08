Generale Roberto Vannacci, niente scuse a Egonu: ‘Non ho usato un’espressione offensiva’

“Non vedo perché debba porgere delle scuse per un’espressione che non è assolutamente offensiva”. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, destituito dal ruolo di comandante dell’Istituto geografico militare per le affermazioni su migranti e gay nel suo libro autoprodotto “Il mondo al contrario“.

Il generale Roberto Vannacci destituito dal ruolo di comandante dell’istituto geografico militare

Il generale ha commentato anche le accuse di razzismo che gli sono state mosse per aver definito la pallavolista Paola Egonu ‘somaticamente non italiana’. “Io ho detto solamente una cosa che è ovvia e lo dimostro anche in maniera molto semplice” – ha detto Vannacci, ospite di ‘Diario del giorno’ su Rete 4.

“Proprio a seguito di questa esposizione mediatica riferita a questa frase che appare sul libro e che è stata decontestualizzata, oggi ho aperto il profilo Wikipedia di Paola Egonu e di altre pallavoliste che invece hanno una fisionomia europea. Nel profilo di Paola Egonu è scritto che è una pallavolista italiana nata a Civitella da genitori nigeriani. In tutti gli altri profili delle pallavoliste sue colleghe c’è scritto che sono pallavoliste italiane, nate chi a Gorizia, chi a Napoli, chi a Roma…” – ha aggiunto il generale Roberto Vannacci.

‘Da 6mila anni lo stereotipo dell’italiano è quello di uomo bianco, ma io non ho parlato di superiorità di razza’

“Perché da 4mila, 5mila, 6mila anni lo stereotipo dell’italiano è quello di un uomo bianco, ma questo non vuol dire che gli uomini bianchi siano superiori a quelli neri o viceversa. Le espressioni razziste sono quelle che individuano una superiorità predefinita di una razza sull’altra, ma questa non era assolutamente la mia intenzione e non è quella che ho espresso sul libro” – ha chiosato Roberto Vannacci. Sulla questione della destituzione ha riferito che risponderà nelle sedi opportune.