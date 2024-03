Verona, tenta di uccidere il partner pochi mesi dopo aver mostrato i lividi delle violenze dell’ex

Nel giro di pochi mesi è passata da vittima di violenza all’arresto per tentato omicidio. Come riferito da Il Corriere del Veneto la 34enne Anna Paola Battaglini è stata arrestata a Verona per aver cercato di ammazzare il nuovo partner dopo che a ottobre aveva denunciato le aggressioni subite dall’ex condividendo sui social le foto dei lividi provocati dalla botte.

Anna Paola Battaglini aveva pubblicato sui social le foto dei lividi provocati dalle botte dell’ex: ‘Denunciate e non subite in silenzio’

L’artista circense aveva invitato le donne ad avere il coraggio di denunciare gli uomini violenti. “Non dovete vergognarvi e subirli in silenzio” – aveva scritto per poi raccontare in un’intervista di averle pubblicate affinché venissero viste dal maggior numero di persone. “Devono rendersi conto che il mio ex, il bruto che mi ha ridotta così, è stato assolto dall’accusa di lesioni perché all’epoca ho commesso l’errore di non denunciarlo”. La notte tra venerdì 1° e sabato 2 marzo la Anna Paola Battaglini è finita in manette per aver tentato di uccidere per tre volte il nuovo compagno con il quale convive in un appartamento di via Albere, a Verona.

L’artista circense ha tentato di uccidere per tre volte in pochi minuti il nuovo partner: arrestata

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la 34enne avrebbe agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e nel giro di pochi minuti avrebbe prima di uccidere il compagno con un coltello da cucina mentre era in dormiveglia sul letto. L’uomo ha reagito ed è riuscito a strapparle la lama dalle mani ma la donna l’ha raggiunto in soggiorno ed ha provato prima a colpirlo con un coltello seghettato e poi l’ha afferrato per il collo e spingerlo verso una bicicletta.

La vittima ha riportato delle ferite superficiali guaribili in 4 giorni mentre 8 sono i giorni di prognosi per uno dei carabinieri intervenuti per fermare Anna Paola Battaglini. Nelle prossime ore sarà ascoltata dal giudice delle indagini preliminari Maria Cecilia Vitolla del Tribunale di Verona per tentato omicidio pluriaggravato dai futili motivi e dall’aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il giallo della lite: il vicino l’avrebbe sentita chiedere aiuto prima dell’aggressione al compagno

Come evidenziato dall’avvocato difensore dell’artista circense una testimonianza potrebbe dare una lettura diversa di quanto accaduto nell’appartamento di via Albere. Un vicino avrebbe sentito la 34enne chiedere aiuto intorno all’1:05, mezz’ora prima del tentato omicidio, durante una violenta lite con il partner. Non solo, dopo aver sentito udito colpi alle pareti e piatti infranti, ha visto dallo spioncino che la donna bussava agli altri appartamenti per chiedere aiuto. Preoccupato dalla situazione ha allertato il 112.