Viareggio, sorelle uomo investito: ‘Neanche un animale si ammazza così’, bufera sul vice sindaco Rapallo

Rabbia, veleni e prese di posizione clamorose per il 47enne investito e ucciso a Viareggio dall’imprenditrice 65enne Cinzia Dal Pino a cui aveva rubato la borsa. La famiglia di Said Malkoun lancia un appello sull’emittente marocchina Chouf Tv in cui – mostrando la foto del congiunto – chiede giustizia e l’intervento dei funzionari marocchini. Il vice sindaco di Rapallo, Giorgio Tasso, è finito nella bufera per le sue esternazioni sulla vicenda.

Le sorelle di Said Malkoun hanno lanciato un appello al re del Marocco: ‘Temiamo che questo caso finisca nel dimenticatoio’

“Neanche un animale si ammazza così. Temiamo che questo caso finisca nel dimenticatoio. Mio fratello era una persona comune, come tante. Abbiamo paura che proprio per questo non ci sia giustizia. Chiediamo l’intervento delle massime autorità marocchine, compreso il re, affinché vigilino sulla situazione” – ha riferito una delle sorelle di Said Malkoun. “Quella donna lo ha investito per quattro volte nonostante avesse visto le sue condizioni. É andata via senza pietà. Mio fratello era una brava persona come confermano tutte le persone che l’hanno conosciuto”.

Il vice sindaco di Rapallo, di area civica, da pochi mesi nella giunta eletta a giugno scorso ha scritto “Sono i rischi del mestiere. Capita di incrociare qualcuno che reagisce. Non sentiremo la sua mancanza”, riferendosi a Malkoun. Le parole di Giorgio Tasso hanno sollevato l’ira di molti: dall’opposizione chiedono le sue dimissioni, mentre la sindaca Elisabetta Ricci lo ha convocato per un incontro dopo aver definito quelle parole “inopportune”.

Il vice sindaco di Rapallo: ‘Sono i rischi del mestiere’, scoppia la bufera sul web

Il vice sindaco ha precisato: “Mi pare che alcuni abbiano inteso nel mio tanto discusso post una mia presunta accondiscendenza a comportamenti contro la legge. Ribadisco senza se e senza ma la mia più totale e naturale opposizione a qualsiasi atto (tanto più se delittuoso) che infranga qualsiasi legge del nostro Paese”.