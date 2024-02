Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: cause e come sta

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria.

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli per insufficienza respiratoria: ‘Quadro clinico serio’

L’imprenditore di 81 anni, ha detto il press agent Angelo Perrone nel corso del programma Storie Italiane su Rai 1, sarebbe entrato in ospedale per controlli previsti e legati a una saturazione bassa, ma subito avrebbe avuto una crisi respiratoria, venendo trasferito in rianimazione .

Da indiscrezioni che filtrano da persone vicine al produttore cinematografico pare che il quadro di instabilità clinica sia molto serio, rivela l’inviata Giovanna Savini. “Rita Rusic si era sentita con il Prof. Landi perché nel fine settimana aveva accusato dei disturbi, con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti”.

Le cause e i sintomi dell’insufficienza respiratoria

Che cos’è? A cosa è dovuto? Si tratta “una condizione patologica causata dall’incapacità dell’apparato respiratorio di garantire adeguati scambi di ossigeno tra ambiente e sangue”, con conseguente “incapacità di ottenere adeguati valori ematici di ossigeno e anidride carbonica”. L’insufficienza respiratoria “può essere acuta, quando la sua insorgenza è rapida e improvvisa, o cronica, quando si manifesta progressivamente per stabilizzarsi o evolvere nel tempo”.

All’origine ci sono cause diverse – ha spiegato all’Adnkronos Laura Mancino, pneumologa dell’ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia), in un approfondimento sul portale ‘Prendiamo fiato’, dedicato alle malattie del respiro. “Le cause più frequenti di insufficienza respiratoria acuta sono l’edema polmonare acuto, l’embolia polmonare massiva, lo pneumotorace iperteso, la crisi asmatica, la polmonite che causa sindrome da distress respiratorio acuto come ad esempio la polmonite Covid-19 relata”, ossia associata all’infezione da Sars-CoV-2.

Cecchi Gori, il precedente ricovero per complicanze polmonare da Covid

Proprio per complicanze polmonari da Covid Cecchi Gori era già stato ricoverato a inizio 2022. All’origine dell’insufficienza respiratoria acuta ci possono essere poi “i traumi, le intossicazioni da farmaci o tossine”, elenca la specialista. “Le cause più comuni di insufficienza respiratoria cronica sono” invece “le malattie polmonari croniche quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) o le malattie interstiziali polmonari (fibrosi polmonare), le malattie neurologiche come la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), la sindrome obesità -ipoventilazione (o sindrome di Pickwick), la fibrosi cistica, l’ipertensione polmonare, le malattie cardiache congenite o croniche ingravescenti”.

Quali sono i sintomi? “Le manifestazioni comuni dell’insufficienza respiratoria sono la dispnea, ovvero la mancanza di respiro – descrive la pneumologa – la riduzione della saturazione dell’ossigeno”, motivo per il quale Cecchi Gori era arrivato al Gemelli, prima di avere una crisi respiratoria che lo ha portato al ricovero, o ancora “l’uso dei muscoli accessori della ventilazione, ma anche la sonnolenza fino al coma”.