Bermuda, madre e figlio di 10 anni rischiano di annegare: Jamie Lambros muore dopo averli salvati

Il 48enne Jamie Lambros, originario di Long Island, New York, è morto mentre cercava di salvare una madre e il figlio di 10 anni dall’annegamento alle Bermuda. Come raccontano i media americani la tragedia si è verificato il 7 ottobre.

Il 48enne Jamie Lambros non ha esitato a tuffarsi quando ha visto il ragazzino e la madre in difficoltà

Si dice che la mamma e il ragazzino siano sopravvissuti grazie al provvidenziale intervento di Jamie Lambros. L’uomo, residente a Deer Park, si trovava in crociera con 11 membri della sua famiglia. “È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della perdita improvvisa del nostro amato Jamie Lambros.

Mentre era in vacanza alle Bermuda, Jamie è tragicamente morto salvando un bambino di dieci anni dall’annegamento” – si legge su GoFundMe dove è stata aperta una raccolta fondi per i funerali del 48enne. “Era il mio eroe quando ero bambino ed è il mio eroe anche adesso” – ha aggiunto il fratello di Lambros. La madre ha sottolineato che il suo carattere lo portava a compiere naturalmente azioni buone.

I familiari denunciano ritardi nei soccorsi, aperta raccolta fondi su GoFundMe per i funerali

Nonostante non fosse un abile nuotatore non ha esitato a tuffarsi per aiutare madre e figlio. I familiari hanno denunciato una situazione di approssimazione e di scarsa efficienza della macchina dei soccorsi nelle Bermuda. “Le squadre di emergenza sono arrivate in ritardo”. Dall’altra parte le forze dell’ordine hanno riferito che i turisti erano stati avvertiti con largo anticipo del peggioramento meteo e delle condizioni di mare di pericolo.