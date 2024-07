Madre di due figli trovata impiccata nella casa di villeggiatura a Mascali dopo la lite con il marito

La Procura di Catania ha disposto l’autopsia sul corpo della 31ene trovata impiccata martedì 23 luglio nel bagno della casa di villeggiatura che aveva preso in affitto con il compagno a Fondachello, frazione marinara di Mascali.

La donna aveva avuto una lite con l’uomo che aveva lasciato l’abitazione ed è stato sentito per diverse ore come testimone nella Caserma dei Carabinieri. La coppia ha due figli. La casa è stata trovata in ordine, e non è stato rinvenuto alcun messaggio da parte della donna. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso, compresa quella del suicidio. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di

Giarre e del comando provinciale di Catania.

Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna nel cui corpo sarebbero stati notati dei lividi. Anche il partner presentava diversi segni sul corpo. Nell’appartamento della frazione marina di Mascali non sarebbero state rilevati tracce di una colluttazione che potrebbe essere avvenuta all’esterno. La Procura ha disposto l’autopsia per far chiarezza sulle cause del decesso.