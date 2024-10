Quarto Flegreo, Gabriele Abruzzese avverte malore e muore a 10 anni durante la ricreazione

Tragedia a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, dove i carabinieri della tenenza locale sono intervenuti venerdì 11 ottobre all’Istituto scolastico Borsellino, a via Crocillo, per la morte di un bambino di 10 anni.

Quarto Flegreo, la tragedia nel cortile dell’istituto scolastico Borsellino

Durante la ricreazione il ragazzino si è accasciato mentre era in cortile ed ha perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte del piccolo Gabriele Abruzzese. La tragedia è avvenuta a Quarto Flegreo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Quarto, il pm di turno e il medico legale. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Dopo un primo esame esterno del corpicino, al momento il medico legale esclude che la causa della decesso possa essere un’asfissia, ma si avranno certezze solo con l’esame autoptico.

Gabriele Abruzzese si è sentito male dopo aver mangiato la merenda

Intorno alle 12:00 Gabriele Abruzzese ha mangiato qualcosa per merenda ma subito dopo ha iniziato a sentirsi male ed a sanguinare dalla bocca. Tutti gli altri bambini sono stati allontanati mentre per 40 minuti gli operatori del soccorso hanno fatto il possibile per salvare il ragazzino. Nel frattempo sono giunti i genitori. Straziante il momento in cui è stato comunicato che per Gabriele non c’era più nulla da fare.