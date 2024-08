Terremoto Campi Flegrei 30 agosto, nuovo sciame sismico: gente in strada per la scossa di magnitudo 3,7

“Sembra di stare su un materasso ad acqua”. Una scossa di terremoto magnitudo 3.7 è stata registrata alle 21:23 ad una profondità di 2 chilometri nella serata di venerdì 30 agosto ai Campi Flegrei . Il sisma ha creato nuovamente momenti di apprensione in diversi quartieri di Napoli. “Si è ballato”. In tanti sono scesi in strada in una giornata caratterizzato da un nuovo intenso sciame sismico legato al fenomeno del bradisismo.

Sciame sismico Campi Flegrei, paura a Napoli per una scossa di magnitudo 3.7

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 era stata registrata in precedenza nella zona Pisciarelli. La scossa è avvenuta alle 21:16 e ha una profondità di 2 chilometri. Poco prima, alle 19.16 era stata registrata un’ulteriore scossa. Tante le segnalazioni sui social con i residenti che vivono da tempo in una situazione di angoscia vista la ripetizione con la quale si susseguono le scosse di terremoto superiori a magnitudo 3,5.