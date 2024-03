Alberto Matano, stoccata a Pomeriggio 5: ‘Fonte di ispirazione per la concorrenza’

Domenica 10 marzo condurrà La notte degli Oscar su Rai 1 dalle 23:30,. Alla vigilia del prestigioso evento Alberto Matano ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Alberto Matano condurrà La notte degli Oscar domenica 10 marzo

Il conduttore de La vita in diretta ha parlato degli ottimi risultati dello storico talk di approfondimento pomeridiano della rete ammiraglia della tv di Stato. “L’idea che alle 17:00 un televisore su quattro sia collegato su La vita in diretta mi inorgoglisce” – ha spiegato il giornalista facendo riferimento ai dati d’ascolto. “Parlano da soli”. Il programma di Rai 1 viaggia con la media del 20% di share mentre Pomeriggio 5 non va oltre il 14% con la conduzione di Myrta Merlino.

Alberto Matano ha poi piazzato una stoccata alla concorrenza quando è stato stuzzicato sugli ospiti e sugli opinionisti passati a Pomeriggio 5 (tra gli altri Anna Pettinelli). “Fa niente. Io ho sempre mantenuto il sorriso. Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere“.

Il conduttore de La vita in diretta si è soffermato poi sulla lunga notte degli Oscar di domenica 10 marzo che lo vedrà protagonista. Alberto Matano seguirà e commenterà la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles dallo studio 3 di via Teulada insieme a Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi.

Il conduttore de La vita in diretta punzecchia Pomeriggio 5 sugli ospiti soffiati dalla concorrenza

“Com’è nato il progetto? Me l’ha proposto Marcello Ciannamea. ‘Sei la persona giusta per condurre‘ mi ha detto. E non me lo sono fatto ripetere, anche se non sono un giornalista specializzato, vengo dalla politica, ma sono un cinefilo appassionato”. Collegato dal Tappeto Rosso degli Academy Awards, invece, l’inviato del Tg1 Paolo Sommaruga racconterà al pubblico italiano la magia della serata intervistando le star internazionali presenti.