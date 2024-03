Vicopisano, tenta di salvarla ma muore insieme all’anziana che assisteva al rientro dall’Ucraina

Era appena rientrata dall’Ucraina per stare al fianco della donna che accudiva dallo scorso luglio. La 60enne Nadya Rehulych ha fatto il possibile per salvare la 91enne Bruna Maria Ciardelli.

Le due donne sono morte in un incendio innescato probabilmente dal corto circuito di una stufa elettrica in un’abitazione di Vicopisano, in provincia di Pisa la notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo. Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto dove dormiva la donna più anziana. L’altra vittima è la donna che l’accudiva, di nazionalità ucraina: la badante, da quanto ricostruito, ha cercato di salvare la 91enne ma è stata sopraffatta dal fumo.

Sull’episodio indagano i carabinieri anche se sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente. L’allarme è scattato alle 4:40 nella frazione di San Giovanni alla Vena: quando sono arrivati i vigili del fuoco il fumo aveva invaso completamente l’appartamento, mentre le fiamme erano localizzate in una camera da letto, dove sono state trovate senza vita le due donne.

Le grida della badante hanno fatto sobbalzare dal letto il figlio, Luigi, che abita con la moglie al pian terreno dell’abitazione di via Morandini a Cevoli, frazione di Vicopisano. L’uomo ha raggiunto velocemente l’appartamento della madre ma era ormai inaccessibile perché è invaso da fumo e fiamme e per Nadya Rehulych e Bruna Maria Ciardelli non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un corto circuito al cavo di alimentazione della stufa elettrica a causare l’incendio. Sul posto intervenuti con i vigili del fuoco e i sanitari anche i carabinieri.