Alberto Matano sul Pomeriggio 5 di Myrta Merlino: ‘Somiglia a La Vita in diretta’

Da lunedì 11 settembre tornerà al timone de La Vita in diretta che accompagnerà i telespettatori italiani fino all’inizio dell’estate 2024. Da quest’anno Alberto Matano avrà una nuova competitor, Myrta Merlino che ha sostituito Barbara d’Urso alla guida di Pomeriggio 5.

Alberto Matano commenta il nuovo Pomeriggio 5 dopo gli elogi di Myrta Merlino

L’ex conduttrice de L’aria che tira ha avuto parole di apprezzamento per il giornalista con il quale – ha rimarcato – che c’è un bel rapporto di amicizia e che è stato tra i primi a contattarla dopo la svolta professionale a Mediaset. In un’intervista concessa a Libero Alberto Matano ha parlato anche del nuovo corso di Pomeriggio 5 riferendo di averlo visto così come ha seguito L’Estate in diretta di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

“Ho visto la puntata ed ho anche letto tante cose sui social dove molti utenti hanno evidenziato che Pomeriggio 5 quest’anno si rifà al nostro format. Questo non può che farmi piacere, poi ognuno ci mette la sua cifra ma il modello sembra quello” – ha sottolineato il conduttore del programma pomeridiano di Rai 1.

Il conduttore de La vita in diretta: ‘La scenografia sembra che richiami la nostra, sembra che abbiamo indovinato un format’

“Anche la scenografia sembra che richiami la nostra e questo mi fa piacere perché sembra che abbiamo indovinato un format”. Un ultimo pensiero su Myrta Merlino e Barbara d’Urso.

“Sono entrambe due grandi professioniste. Quando abbiamo iniziato la concorrenza vinceva da anni adesso, nelle ultime due stagioni invece La Vita in Diretta è risultato il programma leader di quella fascia oraria. Siamo in sfida con una nuova concorrenza ma sempre con la stessa cifra di correttezza e rispetto” – ha chiosato Alberto Matano.