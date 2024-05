Anna Pettinelli a Verissimo: ‘Con Giuseppe è finita’, la battuta sul trono di Uomini e Donne

Un anno fa Anna Pettinelli aveva raccontato di aver iniziato una nuova frequentazione con un cuoco dopo la fine della love story con Stefano Macchi. Un rapporto consolidato al punto che la professoressa di canto di Amici aveva parlato di una relazione vera e propria.

Anna Pettinelli spiazza Silvia Toffanin e rivela a Verissimo di aver chiuso la relazione con il cuoco Giuseppe

Nel corso della puntata del 4 maggio di Verissimo la conduttrice radiofonica ha spiazzato Silvia Toffanin. “Il mio Giuseppe non c’è più. Ci siamo lasciati. Arriva aprile, maggio è succede qualcosa”. La conduttrice le ha ricordato la dichiarazione d’amore che le aveva fatto in trasmissione. “Sono single nuovamente, le persone non sono quelle che sembrano. Come sto? Sto benissimo, sto meglio di prima”.

Silvia Toffanin è tornata sulla questione sentimentale sul finire dell’intervista Anna Pettinelli è tornata sulla questione dopo essere stata stuzzicata da Raimondo Todaro su nuovi spasimanti. “La prossima volta spero di arrivare con uno spasimante ma ogni volta che vengo da te succede qualcosa”.

‘Vediamo se Maria mi dà un trono over a Uomini e Donne’

La conduttrice ha ipotizzato un possibile partecipazione a Uomini e Donne. “Vediamo se Maria (De Filippi nda) mi dà un trono over… ” – ha ribattuto la speaker radiofonica con Todaro che ha scherzosamente chiosato: “Torniamo ai tempi di bella patata”.