Alessandro Baricco a Che tempo che fa: ‘Ero così debole che non riuscivo a lavarmi i denti’

Cappello nero e sciarpa a quadri, guanti con le dita scoperte: ‘Come stai?’- chiede Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, ad Alessandro Baricco. “Sto bene. D’altra parte non sarei qua ” – ha affermato lo scrittore che ha subito due trapianti di midollo (con donazione della sorella) prima di convolare a nozze con la 36enne pianista Gloria Campaner.

“Sono uno che ha passato l’estate in un ospedale, ero al San Raffaele, e se passi molto tempo all’ospedale lasci giù dei bei pezzi di te e quando esci guarito o meno guarito hai comunque un cammino da fare per recuperare pezzettini e pezzettoni. Ed è proprio una specie di salita. Non dico che sei una pianta, però…”.

Alessandro Baricco ha spiegato che anche piccoli gesti quotidiani erano diventati complicati. “Dovevo lavarmi i denti ed ero così debole che non riuscivo a lavarmi i denti, che è una delle cose più semplici che si possa fare, e tutto quello che potevo fare era tenere fermo lo spazzolino con il braccio e poi con la testa. Mentre facevo questa cosa dicevo “guarda il corpo dove ti porta, la vita dove ti spinge…”. Poi pensavo “uscirò mai da tutto questo?”. – ha spiegato lo scrittore.

“Adesso vado benissimo anche di rovescio. Non c’è problema, mi faccio anche la barba. È un grosso cammino che non è finito, ci sono ancora tante cose da recuperare. Il salto con l’asta non lo faccio”.

"Come sto? È complicato, dipende da dove la guardi. Credo che la risposta più onesta sia bene".



Poi ha spiegato la scelta di comunicare la malattia sui social. ”Era una scelta pratica, lo devi dire che non stai bene e lo devono capire. I social non c’erano prima. Mi è accaduto due volte, ed è stato molto utile. Ho scoperto che c’è un sacco di gente che mi vuole bene. Quell’ondata di affetto vero. Aveva dato senso alla loro vita e gli veniva a mancare un maestro con cui avevano un’intimità. Io avevo un passato da antipatico non ero abituato che il mondo mi volesse bene. É stata un’esperienza forte” – ha raccontato Alessandro Baricco.

“Le malattie dei vip siano diventate notizia prelibata mi lascia un po’ interdetto. Lì è scattato un giro vizioso, troppi raccontano dettagli, genera effetto paura. Non so se diamo il messaggio giusto. La mia malattia è un’anomalia, la prende uno su centomila. Stato tranquilli”.