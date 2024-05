Barbara d’Urso svela il mistero del coming soon nel giorno del suo compleanno: dove la vedremo (VIDEO)

Aveva lanciato un countdown nei giorni scorsi facendo immaginare ad un imminente ritorno in tv con un nuovo programma. Barbara d’Urso ha fatto chiarezza sul ‘coming soon’ lanciato sui profili social. Carmelita è sbarcata su TikTok nel giorno del suo 67esimo compleanno.

Barbara d’Urso sbarca su TikTok: ‘Voglio condividere con voi quello che faccio dalla sera alla notte’

“Siete pronti ad una busta choc? Oggi è il mio compleanno ed allora stavo pensando all’anno che verrà ed ho pensato che voglio passarlo con voi. Voglio condividere con voi. Anzi, inizio io portandovi dietro le quinte delle mie passioni. Di quello che faccio la mattina, la sera, la notte… Quello che mi piace fare, i divertimenti, le sfide con i miei amici. Le riflessioni e non solo” – ha spiegato nel primo video pubblicato su TikTok. “Parto io ma poi ci siete anche voi” – ha aggiunto chiudendo con l’immancabile “col cuore”.

La festa a sorpresa organizzata dal figlio con Jerry Calà mattatore

In poco meno di mezza giornata ha raggiunto quasi 500mila follower. Poi su Instagram ha condiviso gli scatti della festa a sorpresa organizzata dal figlio per il compleanno con Jerry Calà gran mattatore della festa. Per ora Carmelita torna sui social in attesa del progetto giusto e soprattutto di un’offerta che non tarderà ad arrivare dopo le smentite dei giorni scorsi.