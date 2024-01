Morta Sandra Milo, l’ultimo viaggio con Quelle brave ragazze: il ricordo di Orietta Berti e Laurito

Il mondo del cinema e della tv piange Sandra Milo. Aveva 90 anni. Pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, era nata a Tunisi l’11 marzo del 1933 da padre siciliano e madre toscana. Difficile darne una definizione precisa perché lei era tante cose: attrice, conduttrice, cantante ma, soprattutto, personaggio.

Sandra Milo è morta all’età di 90 anni, i figli su Facebook: ‘Ci ha lasciato serenamente’

“Alle 8:25 nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondato dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady” – hanno annunciato lunedì 29 gennaio i figli Debora, Ciro e Azzurra su Facebook. “Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce”.

Fu la musa di Federico Fellini. Quella con il regista fu una grande storia d’amore oltre che di indimenticabili successi professionali. Fu diva di grandi film e protagonista di 8 e 1/2 che vinse due Oscar. E con i suoi quattro matrimoni e la relazione con il segretario socialista Bettino Craxi ha conquistato per lungo tempo le cronache rosa. Con il suo fisico prorompente e l’autoironia, ha saputo interpretare durante la carriera sia ruoli comici che drammatici. Versatile e pronta a tuffarsi in nuove avventure. Ha lavorato fino all’ultimo sposando nuovi format oltre che partecipando a numerose trasmissioni televisive.

Con Mara Maionchi e Orietta Berti era stata protagonista su Sky della prima edizione di Quelle brave ragazze. “Sandra era una donna molto intelligente, molto sensibile ma anche molto forte. Non ha avuto una vita facile, non ha mai trovato l’uomo giusto accanto a sé per cui ha dovuto allevare da sola i suoi figli. Stravedeva per loro e per il suo nipotino, li chiamava tutti i giorni, era davvero una mamma d’oro” – ha riferito la cantante. “Sandra metteva allegria, a volte sembrava una bambina di 10 anni ma quando doveva dire delle cose serie dava sempre delle pillole di saggezza, era davvero unica”.

Orietta Berti: ‘Mi ha chiamato Mara Maionchi e mi ha detto siamo stati fortunati ad incontrare Sandra’, Laurito: ‘Stavo svenendo’

Poi il ricordo dell’esperienza televisiva. . ”Mi ha chiamata la Maionchi e mi ha detto: ‘Siamo stati fortunati ad incontrare Sandra perché è stata una amica divertente e sincera’, a volte è difficile trovare amiche sincere nel nostro ambiente. Ci faceva ridere ci raccontava aneddoti che noi non possiamo svelare, è stato bello poterla conoscere”. Al programma aveva partecipato anche con Marisa Laurito.

“L’ho appena saputo e stavo svenendo. Sandra Milo era una donna molto speciale che parlava d’amore. Era una grande madre che ha lavorato con i grandi del cinema. Sono molto addolorata. Sandra aveva una grande vitalità e tanta voglia di amare. Era una donna straordinaria, speciale” – ha riferito l’artista.