Angelina Mango, crolla la quota dopo la semifinale: cosa è successo, lo show a sorpresa (VIDEO)

Per un errore tecnico ha mostrato il dato percentuale del voto espresso dagli italiani in occasione della semifinale dell’Eurovision Song Contest del 9 maggio. La rappresentante di Israele Eden Golan, ha conquistato il Il 39,31% delle preferenze distanziando nettamente l’Olanda al secondo posto col 7,32%.

Angelina Mango perde posizioni per i bookmaker dopo la la gaffe della Rai sulle percentuali di voti, vola Israele

Una gaffe che potrebbe influire indirettamente sul risultato di Angelina Mango visto che ora le altre nazioni in gara sono a conoscenza delle preferenze del Bel Paese. Un errore che ha avuto immediatamente ripercussioni sulle quote dei bookmaker sulla vittoria di Angelina Mango. Prima della semifinale la cantante lucana era quotata da Planetwin365 a 4,50 mentre alla vigilia della finale è crollata a 13.

L’israeliana Eden Golan e la sua “Hurricane” balzano al secondo posto nelle quote dei bookmaker per la conquista della rassegna musicale: il successo di Israele vale infatti ora 3,75 la posta su William Hill e 4 su Snai. La favorita rimane la Croazia con “Rim Tim Tagi Dim” di Baby Lasagna, proposta a 1,85 su Planetwin365. A inseguire il duo di testa c’è la Svizzera con “The Code” di Nemo.

La Rai si scusa, interviene l’Ebu mentre il Codacons presenta esposto

La Rai si è scusata aver mandato in sovraimpressione le percentuali del televoto. La diffusione delle percentuali di voto è vietata dalle norme del regolamento dell’Ebu (European Broadcasting Union). Al termine delle semifinali è previsto infatti solo l’annuncio dei dieci vincitori, senza lo specifico delle percentuali. La ratio è chiara: conoscere i dati potrebbe infatti condizionare in qualche modo le votazioni per la finale. Dall’altra parte Ebu ha ritenuto valido il voto ricevuto dall’Italia ma ha “chiesto alla Rai di rivedere le proprie procedure per garantire che tutte le regole e i protocolli siano seguiti al fine di proteggere l’integrità del voto”.

L’Ebu conferma che “l’informazione è stata pubblicata per errore” e che “le informazioni erano incomplete”, ma ricorda anche è stato violato il regolamento e annuncia che “la domanda sarà discussa ulteriormente dal Contest’s Reference Group” a fine gara.

Angelina Mango interpreta a sorpresa Imagine in sala stampa

Il Codacons annuncia la presentazione di un esposto all’Agcom e all’Ebu (European Broadcasting Union), ente che associa diversi operatori pubblici e privati ​​del settore della teleradiodiffusione.

“Essendo noti i cantanti che hanno raccolto le maggiori preferenze presso il pubblico italiano, i telespettatori di altre nazioni potrebbero, ad esempio, non votare tali artisti dirottando il proprio televoto su altri performer”.

Nel frattempo Angelina Mango ha stupito i cronisti in sala stampa alla Malmo Arena per Eurovision Song con un’improvvisata di ‘Imagine‘ di John Lennon. “Ciao a tutti, sono qua perché vorrei veramente esprimere i miei pensieri a modo mio con le mie parole” – ha dichiarato l’artista visibilmente emozionata parlando ai cronisti in inglese.