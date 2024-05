Angelina Mango spazza… La Noia alla Malmo Arena e Malgioglio prepara una follia in caso di vittoria

Malmo Arena in visibilio per Angelina Mango che ha incassato la standing ovation del pubblico durante la semifinale di giovedì 9 maggio. Non c’è tempo per… La noia quando sul palco si esibisce la cantante lucana, figlia d’arte. Un trono di rami intrecciati, rose rosse e i ballerini ad accompagnare una performance che ha fatto sobbalzare il pubblico della sedie.

Angelina Mango show in semifinale, l’artista lucana fa ballare la Malmo Arena

Angelina ha cantato e ballato il brano di Madame prodotto da Dardust. Una cumbia travolgente che è stata apprezzata dal pubblico dopo il trionfo a Sanremo 2024. Uno sventolio di tricolori ha accompagnato l’esibizione di Angelina che promette ulteriori scintille in vista della finalissima di sabato 11 maggio. Da segnalare le proteste prima della finalissima per la partecipazione di Israele, con Eden Golan, all‘Eurovision Song Contest. Tra i presenti al corteo per Gaza anche l’ambientalista Greta Thunberg, vista con una kefiah addosso. Nonostante le polemiche l’artista ha conquistato l’accesso alla finale di sabato.

Cristiano Malgioglio ha promesso una performance audace in caso di vittoria di Angelina Mango. L’anno scorso il paroliere aveva pronosticato la partecipazione all’Eurovision dell’artista lucana. “La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram”.

Malgioglio: ‘Se dovesse vincere Angelina mi spoglierò e sarò coperto solo da tulipani’

Poi il cantautore confessa: ”Ho ascoltato le canzoni di questo Eurovision e trovo che non ci sono delle belle canzoni, sono sincero. Ne salvo solo cinque. Mi piace quella di Angelina Mango (‘La noia’, ndr) e mi ha emozionato anche il Portogallo perché ha presentato un brano legato alla sua tradizione cantato da una ragazza che ha una voce incredibile (Iolanda con il brano ‘Grito’, ndr). Certo Iolanda non è Mariza e non è neanche Dulce Pontes che sono voci uniche ma il Portogallo fa sempre una bella figura”.