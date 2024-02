Loredana Bertè, beffa Eurovision: ‘In giuria qualche amico del mio ex’, hackerata pagina San Marino

La vittoria della band spagnola Megara davanti a Loredana Bertè al concorso Una Voce Per San Marino hanno scatenato una vera e propria rivolta sui social, iniziata stanotte dopo il verdetto e proseguita per tutta la giornata, soprattutto su X.

“Ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti” quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia. Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi” – ha scritto su Instagram l’artista calabrese.

Al centro della delusione dei telespettatori italiani, che hanno seguito la diretta sull’emittente della piccola repubblica, soprattutto il fatto che la Bertè non potrà partecipare all’Eurovision Song Contest, previsto dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia . Al centro delle critiche anche i vistosi problemi tecnici che hanno messo a dura prova i conduttori della serata Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. “L’unico senso di tutta questa baracconata poteva essere mandare Loredana Bertè all’Eurovision, e invece… Vergogna!”, scrive un utente.

“La Bertè seconda è una vergogna”, gli fa eco un altro commentatore. “San Marino aveva una possibilità per diventare rilevante e iconico portando Loredana Bertè all’Eurovision 2024, ma l’ha sprecata per colpa di quei 4 giudici che hanno votato” – scrive un altro. “Buongiorno, voglio dire agli amici di San Marino che ci ricorderemo di loro negli anni a venire quando ci saranno da assegnare i 12 punti” – asserisce un altro utente riferendosi al massimo punteggio che ogni Paese può assegnare ad un altro all’Eurovision.

Esplode la rabbia sui social dopo la vittoria della band spagnola Megara

“Numero di cantanti italiani famosi disposti a partecipare a Una Voce Per San Marino d’ora in poi: zero!”, sentenzia un altro. E c’è persino chi nella notte ha modificato più volte la voce dedicata alla Repubblica di San Marino su Wikipedia (di cui circolano diversi screenshot in rete, con le modifiche immortalate prima che il testo corretto venisse ripristinato): in uno, in calce alla definizione del piccolo Stato, era stato aggiunto “non porta la Bertè all’Eurovision”.

In un’altra modifica più articolata si leggeva: “San Marino era uno Stato senza sbocco al mare dell’Europa meridionale situato nel centro-nord della penisola italiana, al confine tra le regioni italiane Emilia-Romagna e Marche. Dopo la mancata vittoria di Loredana Bertè al concorso Una voce per San Marino è stato retrocesso a regione e annesso alla Toscana”.

Anche la pagina dedicata a Bjorn Borg è stata modificata all’insegna dell’ironia per qualche minuto e nella biografia aggiunto il passaggio: “Nel 2024 boicotta la terza edizione di Una voce per San Marino per non permettere all’ex moglie Loredana Bertè di andarle a rompere le scatole in Svezia durante l’Eurovision Song Contest 2024″. La vittoria del concorso sanmarinese permette infatti di rappresentare il piccolo Stato all’Eurovision e questo era il motivo per cui Loredana aveva preso parte ieri sera alla finale.

Modificata per alcuni minuti la pagina Wikipedia di San Marino: ‘Stato retrocesso a regione ed annesso alla Toscana’

Già a Sanremo, la Bertè , che con ‘Pazza’ ha vinto il Premio della Critica intitolato alla sorella Mia Martini, aveva detto che le sarebbe piaciuto vincere il festival proprio per andare all’Eurovision. “Così vado a rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg” – aveva scherzato la cantante che proprio per via del matrimonio con l’ex tennista è molto conosciuta nel paese scandinavo. Ma poi il festival è stato vinto da Angelina Mango che rappresenterà dunque l’Italia al festival europeo. E di qui l’idea di invitare Loredana a San Marino per tentare quella che è ormai diventata una seconda possibilità per staccare un biglietto per l’Eurovision.

I fan ci credevano anche perché il brano di Loredana sta ottenendo ottimi risultati sia in radio che sulle piattaforme di streaming e la concorrenza vista ieri sul palco di San Marino non sembrava davvero potere mettere in discussione la superiorità di ‘Pazza’. Di qui il fiume di post contro l’organizzazione delle kermesse di San Marino e contro il verdetto.