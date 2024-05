Fedez, interviene lo staff dopo le indiscrezioni sull’aggravamento dello stato di salute

Voci contrastanti sullo stato di salute di Fedez con il rapper che ha annullato la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2 dal 20 maggio.

Fedez ha annullato la partecipazione al programma di Alessandro Cattelan per problema di salute

Lo staff aveva chiarito che l’artista aveva deciso di non prendere parte alla trasmissione per questioni di salute e che il dietrofront non era legato all’inchiesta sul pestaggio a Cristiano Iovino. Nelle ultime ore si erano diffuse voci allarmanti relative ad un presunto aggravamento con ricovero in ospedale. Sulla questione è intervenuto lo staff di Fedez che ha deciso di sgomberare il campo dai rumors.

Lo staff del rapper: ‘É stato male ma non è in gravi condizioni’

“Non è ricoverato come qualcuno scrive, è stato male. Non è in gravi in condizioni” – riferisce LaPresse citando persone vicine a Federico Lucia, in arte Fedez. Confermato il malore che ha impedito al rapper di prendere parte al nuovo programma in prima serata di Cattelan. Nessun ulteriore elemento è stato fornito sulle cause del problema fisico con il rapper che ha affrontato e sconfitto un tumore al pancreas.