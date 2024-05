Anita Olivieri e Alessio Falsone, è già finita: cos’è successo, la profezia di Beatrice Luzzi

É scoppiata una delle coppie che si è formata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Anita Olivieri aveva deciso di chiudere definitivamente la relazione con Edoardo Sanson per vivere a pieno la conoscenza con Alessio Falsone, allenatore e imprenditore conosciuto nella casa più spiata degli italiani.

Una svolta sentimentale a distanza di un poche settimane dalla sorpresa del fidanzato in occasione della Festa di San Valentino e che ha infiammato la polemica social. Lontano dalle telecamere la relazione ha iniziato a vacillare. Tra mille dubbi erano partiti per una vacanza ad Ibiza che è stata l’ultimo atto del loro breve rapporto sul quale Beatrice Luzzi aveva manifestato perplessità fin dall’inizio. “Dureranno 38 giorni” – aveva pronosticato l’attrice con Anita Olivieri e Alessio Falsone che hanno resistito un mese in più andando in crisi dopo 60 giorni.

In considerazione dei rumors circolati nelle ultime ore la coppia ha deciso di far chiarezza sulla relazione con un comunicato congiunto pubblicato sulle Stories del profili ufficiali. “Cari amici, qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi” – si legge nella nota pubblica sui social.

“Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento”.

I due ex gieffini hanno fatto riferimento alle critiche ricevute negli ultimi giorni manifestando rammarico per gli attacchi ricevuti. “Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico. Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme. L’importante è che entrambi siamo felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto”.