Due giovani spariscono nelle acque del Brenta: si erano tuffati per recuperare un pallone

Due ragazzi sono scomparsi nelle acque del fiume Brenta a Campo San Martino, in provincia di Padova, dopo che alcuni testimoni hanno riferito di aver tentato invano di soccorrerli.

Ore di angoscia a Campo San Martino per due giovani trascinati via dalla corrente del Brenta

Da una prima ricostruzione i due amici stavano giocando a calcio su un prato vicino al fiume quando il pallone è finito nel Brenta e uno dei due è entrato in acqua per recuperarlo. L’amico, vedendolo in difficoltà, si sarebbe tuffato per aiutarlo ma poco dopo sono entrambi scomparsi, trascinati dalla corrente. Ora sono in corso le ricerche e l’episodio inevitabilmente richiama alla mente quello dei tre giovani morti a fine maggio nel fiume Natisone, travolti dalle acque mentre abbracciati cercavano di resistere alla forza della corrente.

Il dramma mentre stavano cercando di recuperare il pallone

L’episodio si è verificato intorno alle 17:00 di domenica 14 luglio. Pare che si tratti di due ragazzi di origini straniera che si erano organizzati per trascorrere il pomeriggio nella spiaggetta di ghiaia che sottostà al Ponte Campo San Martino e collega con Curtarolo. I due, un 23enne dello Sri Lanka e un giovane rumeno, sono stati avvistati da alcuni passanti che hanno cercato disperatamente di aiutarli ma la corrente – in quel punto del fiume si formano vortici d’acqua – li ha trascinati via. Un elicottero sta sorvolando l’area del Brenta nella speranza di individuare i due giovani. Finora le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco non hanno avuto esito.