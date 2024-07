Sara Diamante come Benny Green, lascia il mondo dell’adult: ‘Solitudine e affetti, ecco cosa farò’

Dopo Benny Green un’altra creator ha deciso a sorpresa di lasciare il mondo dell’intrattenimento per adulti nonostante i numeri stellari fatti registrare nell’ultimo anno. Sara Diamante ha deciso di voltare pagina a 22 anni.

Sara Diamante ha annunciato l’addio al mondo dell’hard: ‘Avverto un senso di solitudine’

Lo ha spiegato in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, quotidiano al quale non molto tempo prima aveva riferito di aver raggiunto un fatturato annuo di 150 mila euro. Due le ragioni che hanno portato la performer di Torrevecchia Pia a scrutare altri orizzonti. “Un senso di solitudine in quanto è un ambiente dove difficilmente si stringono amicizie . C’è tanta competizione ed ogni attrice pensa per sé e quando manca un’amica per sfogarti subentra la tristezza”.

Sara Diamante ha spiegato che è difficile intrecciare amicizie anche al di fuori dall’ambiente. “Quale donna uscirebbe con una pornostar sapendo che questa sarà al centro dell’attenzione con il timore che il fidanzato potrebbe distrarsi. Mi sono trasferita a Milano per tutelare i miei genitori da episodi sgradevoli ma nulla è cambiato. Restano i pregiudizi”. Una scelta di vita anche per amore del fidanzato, il rapper Mikush nome d’arte di Michael Di Sabato.

‘Sono rimasta al fianco del mio fidanzato in un momento difficile ed ho riflettuto’

“Non è che è geloso. Mi ha lasciata sempre libera ma quando sei innamorato il disagio viene naturale. Solo in apparenza sembrava un bad boy. É un ragazzo estremamente affettuoso. Ha avuto un grave lutto in famiglia. Dovevo andare negli Stati Uniti ma ho preferito restare accanto a lui. In questo periodo ho riflettuto tanto. Forse non sono tanto forte per continuare a fare quest’attività”.

Alcuni fan di Sara Diamante già avevo intuito qualcosa visto che più contenuti nuovi su OnlyFans e che su Instagram non condivideva più Stories che richiamavano ai suoi contenuti. “Per mia scelta non sono più visibili i miei contenuti su Pornhub in Italia ma solo all’estero. Continuano a fruttarmi soldi per il momento”.

‘Vorrei lanciare un’app dove gli utenti possono chiedere consigli intimi’

La performer ha subito chiarito che non intende vivere di rendita e che ha diversi progetti in cantiere. “Un’agenzia per aspiranti attrici sfruttando la mia rete di contatti internazionali. Diventerei oltre che manager anche una confidente. Poi vorrei lanciare un’app dove gli utenti, in forma anonima, possano chiedere consigli pratici sul sesso”.