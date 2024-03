Anita Olivieri in lacrime dopo l’intervento dell’ex a Verissimo: ‘Non me l’aspettavo, mi dispiace’

Appena uscita dalla casa del Grande Fratello non era stata tenera con l’ex fidanzato. A distanza di qualche giorno Anita Olivieri non ha trattenuto le lacrime nel vedere il video messaggio di Edoardo Sanson nel corso della puntata del 24 marzo di Verissimo.

Anita Olivieri a Verissimo con Alessio Falsone: ‘É stato qualcosa di travolgente, per lui sto perdendo la testa’

Un intervento inaspettato perché la romana aveva riferito a Silvia Toffanin di non aver avuto modo di confrontarsi con lui e che aveva apprezzato il fatto che non si fosse esposto. “Non mi ha scritto, ma ha sentito la mia famiglia ed i miei amici, l’hanno supportato tutti. Non l’ho ancora chiamato ma lo farò. Con lui sono stati dieci anni di tira e molla. Dopo due anni da single ci siamo riavvicinati prima del Grande Fratello. Poi ho messo tutti in stand by” – ha precisato Anita, in trasmissione al fianco di Alessio Falsone, il nuovo partner conosciuto nella casa più spiata dagli italiani.

“Alessio è stato qualcosa di travolgente. Si è inserito in maniera giocosa ed io ho iniziato ad abbassare le difese” – ha aggiunto la 26enne che ha spiegato che il ristoratore allenatore l’ha presa dal punto di vista mentale. “Cerco di non parlare di innamoramento, ma per lui sto perdendo la testa”. Poi l’intervento a sorpresa di Edoardo Sanson che ha ricordato l’emozionante incontro nella casa del Grande Fratello il giorno di San Valentino. “Lei ha detto parole forti, che mi vedeva come il padre dei suoi figli. É stato toccante e bello, non mi aspettavo quello che è successo perché dopo tanti anni insieme mi fidavo di lei”.

L’ex di Anita le ha comunque augurato il meglio. “La perdono perché i colpi di fulmine esistono ma il tradimento è tradimento anche se non eravamo più fidanzati. La relazione non si può ricucire. Lei fa parte del passato. Poteva aspettare e viversi Alessio fuori per rispetto” – ha aggiunto sottolineando di non essere pronto ad incontrarla. “E poi non vedo perché dovrei farlo, la Anita che ho visto non è quella che conosco”. Dopo aver ascoltato le parole di Edoardo l’ex gieffina è scoppiata in lacrime.

L’intervento di Edoardo Sanson: ‘A San Valentino ha detto parole forti, la perdono ma non vedo perché dovrei incontrarla’

“Vedo il dolore nel suo volto. Non me l’aspettavo, mi dispiace. Lui sta soffrendo ma anche io ho sofferto quando stavo con lui ma voglio confrontarmi con lui dopo aver metabolizzato quanto accaduto. Ora con Alessio sto bene, mi stimola ed è molto simile a me. Non so come potrà andare ma ad oggi voglio vivermi i sentimenti e lasciare da parte la testa” – ha precisato rimarcando che è uscita da troppo poco dalla casa del Grande Fratello per comprendere il programma l’ha aiutata a ritrovarsi o se invece si è smarrita.