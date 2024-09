Anna Delvey, la finta ereditiera a Ballando con le stelle Usa con la cavigliera elettronica

Anna Delvey, ma il suo vero nome è Anna Sorokin. La giovane tedesca di origini russe, che tra il 2013 e il 2017 ha finto di essere una ricca ereditiera per frodare persone facoltose, banche e hotel, sarà nel cast dell’edizione Usa di Ballando con le stelle.

Come mostra un’immagine promozionale dello show, la concorrente parteciperà con la cavigliera elettronica. La indossa dal 2022, anno in cui è passata agli arresti domiciliari nella sua casa a New York, uscendo dal carcere per buona condotta. Delvey, come si legge su ‘People’, assicura: “il dispositivo non influirà sulla mia performance, in realtà è piuttosto leggero”.

La conferma della sua partecipazione a Dancing with the stars è arrivata solo dopo che le autorità le hanno concesso un accordo speciale per recarsi a Los Angeles per registrare le puntate. Nello show si sfiderà, tra gli altri, con Tori Spelling, interprete di Donna in Beverly Hills 90210, l’attore Eric Roberts, fratello della grande Julia, e Dwight Howard, ex stella dell’Nba.

La storia di Delvey è diventata celebre in tutto il mondo nel 2022, quando Netflix ha rilasciato ‘Inventing Anna‘. I dieci episodi la raccontano dopo l’arresto, attraverso la ricostruzione della giornalista Vivian Kent. La serie si è ispirata all’articolo della vera giornalista Jessica Pressler, anche produttrice dello show, dal titolo ‘Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It’, pubblicato sul ‘New York Magazine’.