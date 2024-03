Anticipazioni Amici 10 marzo, assegnate le ultime maglie: gli esclusi dal serale

Tempo di verdetti definitivi ad Amici con la registrazione dell’ultima puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 10 marzo. Sono state assegnate le ultime maglie con due sofferte eliminazioni ad un passo dal serale.

Amici , registrazione 10 marzo: ospite Mattia Zenzola, i giudici hanno valutato gli allievi senza maglia

A giudicare ballerini e cantanti, come riportato da Superguida tv, Diodato, Kledi, Nancy Berti, Peppe Vessicchio e Garrison Rochelle mentre ospiti della puntata Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione che ha ballato con Mew e Francesca. Gli allievi ancora in bilico sono stati giudicati da Diodato e Vessicchio. Dopo le cover Ayle, Sarah, Lil Jolie, Kia, Nahaze sono stati chiamati ad interpretare La musica non c’è di Coez.

Kledi e Nancy Berti hanno giudicato i ballerini Giovanni e Kumo che poi sono stati valutati nel ballo improvvisazione da Garrison Rochelle con la maglia del serale a centro studio. Durante la performance Giovanni si è fatto male sbattendo contro uno spigolo con la maglia oro che è rimasta macchiata di sangue ed è stata immediatamente sostituita.

Al termine delle esibizioni conquistano la maglia ora Lil Jolie che ha deciso di passare alla squadra di Anna Pettinelli perché nell’ultimo periodo si è sentita poco supportata da Rudy Zerbi come rimarcato in una lettera al prof. Conquistano l’accesso al serale anche i cantanti Sahra e Ayle e i ballerini Kumo e Giovanni con quest’ultimo che si è buttato in braccio a a Raimondo Todaro.

Ayle va al serale

Eliminati Nahaze e Kia, Lil Jolie accede al serale ed entra a far parte della squadra di Anna Pettinelli

Eliminati all’ultimo respiro le cantanti Nahaze e Kia. Anna Pettinelli ha sottolineato che Nahaze ha vocalità ma che le ha preferito Ayle perché le dà emozioni nonostante sia una campana stonata. Lorella Cuccarini si è complimentata con Kia e che le dispiaceva lasciarla a casa. Entrambe sono state invitate a tornare a settembre.