Amici anticipazioni, Nicholas cambia insegnante e va al serale

Colpo di scena durante la registrazione del 29 febbraio di Amici. Ad un passo dal serale i professori erano chiamati a scelte importanti su due allievi dopo le accese discussioni dei giorni scorsi.

Nicholas Borgogni deluso da Raimondo Todaro, il ballerino passa con Emanuel Lo e va al serale

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi avevano convocato Raimondo Todaro e Anna Pettinelli per invitarli a prendere una decisione sui loro allievi sottolineando che se credevano in loro era inutile aspettare fino all’ultima puntata. Tra le posizioni discusse quella del ballerino Nicholas Borgogni e dei cantanti Nahaze e Ayle. Durante il confronto era emerso che Todaro prima di fare una scelta voleva sapere quante maglie c’erano ancora a disposizione e che Sofia aveva la precedenza sul suo allievo. “Se la merita di più, se poi ci sarà una maglia a disposizione… “

Discorso che non è piaciuto a Nicholas che si è prima confrontato con il ballerini professionisti e poi con il suo insegnante al quale ha detto che voleva andare al serale per i suoi meriti e non perché “c’era una maglia in più”. Il ballerino non ha nascosto la sua delusione ed ha manifestato l’intenzione di andare via. Come riferito da Amici News la svolta è arrivata durante la registrazione del 29 febbraio di Amici con Nicholas che ha conquistato l’accesso al serale.

Sofia Cagnetti conquista la maglia oro, Anna Pettinelli ‘corteggia’ Lil Jolie

Non solo il ballerino ha deciso di cambiare professore ed è passato nel team di Emanuel Lo che l’ha convinto a restare quando lui aveva già preso la decisione di andare via. Dall’altra parte Todaro ha detto che crede in lui ma che come professore ha delle responsabilità e che se fosse andato via l’avrebbe chiamato a lavorare con lui. Maglia oro anche per Sofia Cagnetti mentre Anna Pettinelli ha proposto a Lil Jolie di entrare nel suo team con Rudy Zerbi che l’ha lasciata libera di scegliere.