Amici 22, Mattia Zenzola trionfa a sorpresa su Angelina Mango: ‘Mi avete fatto rivivere’

Ultimo atto per Amici 22 con quattro allievi che sono giunti a contendersi l’ambita Coppa dopo un percorso iniziato il 18 settembre 2022. Il programma si è concluso con il trionfo a sorpresa di Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro e Arisa, che ha superato la favorita della vigilia, Angelina Mango, conquistando il montepremi di 150.000 euro. La seconda classificata si è aggiudicata 50.000 euro.

Angelina Mango

Luigi Strangis apre la puntata, Isobel fa il pieno di contratti

Ad aprire la puntata di domenica 15 maggio è stato il vincitore della passata edizione del talent show di Canale 5, Luigi Strangis. A sorpresa Mattia Zenzola ha superato l’australiana Isobel nel circuito ballo mentre, come previsto, Angelina Mango ha superato Wax nella categoria canto.

Nel corso della serata sono stati assegnati vari premi con l’artista lucana figlia d’arte che ha incassato il premio della critica e il premio delle radio mentre Isobel Kinner ha vinto il premio Tim. Il premio Oreo è andato a Wax. Marlù ha premiato i 4 finalisti e Aaron che aveva chiuso la sua avventura in semifinale.

L’australiana ha strappato un contratto di due anni con la compagnia Amck Dance, uno dei ruoli principali in Chicago Il Musical e la proposta di entrare a far parte del cast come solista i Chorus Line Il Musical. Per Zenzola è arrivata la proposta di Roberto Bolle di di prendere parte alla prossima edizione di On Dance. I finalisti di Amici 22 hanno incassato consensi dalla critica.

Cristiano Malgioglio ad Angelina: ‘Spero di vederti all’Eurovision’, Zenzola: dall’infortunio all’apoteosi

Cristiano Malgioglio ha augurati alla figlia di Pino Mango di rappresentare l‘Italia all’Eurovision con la convinzione che possa lasciare il segno. “Ero venuto qui che non stavo attraversando un bel periodo. Ero reduce dal Covid di papà e mi avete fatto rivivere. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno permesso questo e te Maria che mi hai cambiato la vita” – ha affermato Zenzola, in lacrime, dopo aver ricevuto la Coppa. Il ballerino ha ringraziato Benedetta Vari, la partner di ballo e il maestro. Il ballerino, 19enne di Bari, corona un sogno iniziato due anni fa ed interrottosi per via di un infortunio.