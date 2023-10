Antonella Elia, scivolone a Citofonare Rai 2 con l’ospite: ‘Mio marito è morto’

Scivolone per Antonella Elia nel corso della prima puntata di Citofonare Rai 2 di domenica 1° ottobre. La show girl si è collegata in diretta da Vieste con il partner, l’attore Pietro Delle Piane, impegnato nella degustazione delle specialità locali.

Antonella Elia con Pietro Delle Piane a Vieste per Citofonare Rai 2

La show girl ha riferito di aver incontrato delle signore simpatiche. “Si divertono, mangiano, bevono e ballano. Viva la vita” – ha aggiunto prima di presentare a Simona Ventura e Paola Perego le loro ospiti: Annamaria di 76 anni, Dolores di 64 anni, Maria di 69 anni e Mia di 90 anni. Poi ha rivolto alcune domande intime dopo aver esaltato le bellezze del comune in provincia di Foggia. “Le mie belle comari, hanno le loro storie d’amore” – ha aggiunto Antonella Elia spiegando che Maria era “zitella e contenta”.

Poi si è rivolta alla 90enne Mia. “Signora bella, mi dica la verità: la passione tra lei e suo marito è vivissima come all’inizio”. L’anziana ha riposto che il rapporto con il marito è stato sempre intenso e bello. “Siamo sempre stati contenti”.

La domanda intima sul rapporto con il marito all’ospite 90enne e la gaffe: ‘É morto’

Notando che parlava al passato Antonella Elia è andata oltre nonostante il tentativo di Pietro Delle Piane di fermarla trattenendola per un braccio al punto di cadere su un tavolino. “Però?”.

La donna ha ribattuto che il marito era morto e per chiarire meglio il concetto il fidanzato della show girl ha precisato: “La signora è vedova”. L’ex gieffina si è resa conta della gaffe: “Mi dispiace, che disastro. Non so come uscirne”.